【瑞通推介】港股見5個月高　部分好倉獲利

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普表示，將於本月中在白宮與中國簽署首階段貿易協議，而之後他將去北京，開始第二階段的對話。道指周二(2019年12月31日)收報28,538點，升76點或0.3%，去年全年累漲逾22%。

恒指去年收報28,189點，全年計累升2,344點或9%。人行宣布下周一(2020年1月6日)下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，港股在2020年首個交易日向好，恒指一度升近300點，逼近28,500點。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾6,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6,500萬元，反映投資者預期後市向上。周二其牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,600至28,699點。

騰訊控股在2019年最後一個交易日跌近2%，失守376元，是表現最差藍籌。收市後有報道指公司牽頭財團擬收購環球音樂集團一成股權，交易涉資或超過260億元。該股周四(2020年1月2日)早段升逾2%領市向上，重上380元之上，即市留意10天線的支持力度，上方留意近日高位385.4元的阻力。周二分別有逾260萬和1,100萬元淨流出其好倉和淡倉。

內媒引述消息報道，美團點評計劃以戰略投資的方式，入股廣東壹號食品，涉及約數億元人民幣的投資金額。該股雖然近期成功力守百元大關，但再向上屢遇阻力，落後近日大市升勢，周四早段升近2%，曾升抵104元，一舉收復10天和20天線，且看能否上試更高水平。分別有近900萬和83萬元在周二淨流入其好倉和淡倉。

人民銀行下周一起全面降準，釋放長期資金約8,000多億元人民幣，以增加金融機構支持實體經濟的穩定資金來源。而深成指去年全年累漲44%，位列全球主要股市前列，滬綜指同期則升22%。南方A50周二結束3日升勢，收報15.22元，周四早段升2%，上試15.5元，續處多條平均線之上。周二有26萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有15萬元淨流出。

內銀股連日獲北水淨流入，工商銀行周二再度企上6元收市。周四早段曾升至6.11元，續創52周高。分別有7萬和3萬元在周二淨流入其好倉和淡倉。

中國恒大董事局主席許家印在新年致辭上表示，今年集團將朝着「世界百強企業」的目標全力衝刺。該股周二跌近1%於21.6元，受制22元阻力，周四早段有所突破，升近3%，重返22元之上。周二分別有逾35萬和3萬元淨流出其好倉和淡倉。

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