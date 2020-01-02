港元拆息︰隔夜息回落至2.02厘

港元拆息於大除夕抽升後，於2020年1月2日首個交易日回落。香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至2.02厘；1星期亦跌至2.15厘；與樓按相關的1個月續跌至2.26厘；3個月期報2.4厘。

2/1/2020

隔夜 2.02452厘

1星期 2.15661厘

2星期 2.18679厘

1個月 2.26768厘

2個月 2.38482厘

3個月 2.40875厘

6個月 2.41607厘

12個月 2.43879厘

31/12/2019

隔夜 4.56226厘

1星期 3.12929厘

2星期 2.90607厘

1個月 2.66613厘

2個月 2.43732厘

3個月 2.42786厘

6個月 2.42571厘

12個月 2.43274厘

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