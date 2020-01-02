【專家點評】龔成：這幾個投資詞語你懂嗎？

基本分析(Fundamental Analysis)：

以企業本質、行業前景，以及宏觀經濟等來評估企業的價值，很多時亦假設證券價格最終會反映其合理價值。

恒生指數(Hang Seng Index)：

反映香港股市走勢的重要指標，現有50隻成分股，而恒指成分股會稱為「藍籌股」。

首次公開招股(Initial Public Offering，IPO)：

未上市的企業透過公開發售其股票予投資者從而籌集資金，新股其後可在香港交易所公開買賣。如相關新股獲超額認購，發行商會以抽籤形式分配股票予投資者。

系統性風險(Systematic Rick)：

由公司外部因素引起的風險，一般與大環境如經濟有關，而此類風險影響大部分資產的價格。

非系統性風險(Non-systematic Risk)：

個別公司獨有的風險，這與公司營運、財務狀況及行業景氣等有關，而此類風險可透過分散投資而有效規避。

供股(Rights Issue)：

上市公司在資本市場再度集資的方法之一。每名股東會按除權日前的持股比例，獲發相應的供股權股數，並按列明的供股價認購新發行的股份。如股東無意供股，有些股權可在香港交易所沽出。

配股(Placement)：

集資對象可以是現有股東或新投資者，但並非全體股東。如配股當中涉及發售新股，每股盈利會有攤薄效應，故在配股後公司的股價一般會受壓。

市帳率(Price-to-Book ratio)：

等於股價除以每股帳面值，帳面值是企業資產減去負債所得的數值。而市帳率小於1代表股價有折讓，大於1便是有溢價，不過這個比率不一定能真實反映該股的價值情況。

市盈率(Price-to-Earnings ratio)：

等於股價除以每股盈利。這反映投資者要用多少年才能回本，通常市盈率愈低代表該股票愈便宜。

負債比率(Debt Ratio)：

負債比率分為兩種，以股東權益作為基數計算的稱為負債權益比，而若以公司資產作為基數的，則是負債資產比。負債比率並無一定的標準水平，它須與同類股票作比較。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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