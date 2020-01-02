【午市重點睇】港匯高見7.7885 歐元英鎊呈弱
2020年01月02日 12:03
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●美匯指數升上96.53，離岸人民幣(CNH)企6.9654，美元兌日圓報108.7，港匯高見7.7885，歐元跌至1.1213，英鎊低見1.3203。金價觸及1,521美元。布油處66.21美元，紐油低企61.25美元。道指期貨漲近百點。
●2020年首個交易日，恒生指數半日收升292點或1.04%，報28,482點。 https://bit.ly/35hnGpl
-雷蛇申請新加坡全數字銀行牌照，股價曾漲12.5%。
-小米漲3.5%，聯想前副總裁常程加盟。
●【港股格局】
-郭家耀料短線或出現整固。 https://bit.ly/39vvcQK
-許繹彬料恒指可挑戰28,900點。 https://bit.ly/35dl9MU
●【股民熱話】今年股市「1月效應」靈唔靈？ https://bit.ly/2SMmac6
●【即市分析】信義玻璃走出狙擊陰霾。 https://bit.ly/35dnRly
●【專家點評】
-彭偉新：長實受惠英國資產。 https://bit.ly/37r7gMp
-麥融斌：如何明智地管理保單和處理索償？ https://bit.ly/37wlSKH
-陳錦興：萬洲股價反彈可持續。 https://bit.ly/2SJyPfT
-陳樂怡：焦點IPO利好港交所。 https://bit.ly/2ZGDRLu
-鄧澤堂：油價利好，留意三桶油。 https://bit.ly/36gyXat
-鄧聲興：中聯重科受惠大興基建。 https://bit.ly/2tlA0aR
●【外匯點評】
-溫灼培：歐元為今年外幣首選。 https://bit.ly/2rPMl6K
-陳正犖：歐元前景趨樂觀。 https://bit.ly/35f0gAM
●修例風波：滙豐部分分行暫停營業。 https://bit.ly/35eCoxo
●亞洲股市：韓澳股齊跌，日股續休市。
●南韓非官方製造業PMI升至50.1，重上擴張區間。
●新加坡去年GDP僅增0.7%，十年來最低。 https://bit.ly/2SV2VgL
●泰國央行對泰銖升值感擔憂，研採額外匯率措施。
●A股快報：滬綜指半日升37點或1.21%，報3,087點。深成指漲1.91%，創業板指飆2.05%。 https://bit.ly/2Qep2Nk
●財新中國製造業PMI上月降至51.5，結束五連升。 https://bit.ly/35gmWAT
●人民幣兌每美元中間價為6.9614，較上日上調148點子，呈兩連升。
-人行不進行逆回購操作，淨回籠4,000億人民幣。
-人民幣Shibor︰隔夜息回落至1.44厘。
●港元拆息︰隔夜息回落至2.02厘。
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