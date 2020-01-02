澳洲樓價上季飆4% 今年3月或再破頂

外電引述房地產諮詢公司CoreLogic Inc.周四(2日)公布的數據，澳洲樓價2019年12月上升1.1%；第四季則大漲4%，創下2009年11月以來最大的3個月升幅。悉尼及墨爾本兩大城市上月樓價分別上漲1.7%及1.4%，為樓市上升的主要動力。

總結2019年，澳洲整體樓價上升2.3%，主要靠悉尼及墨爾本上升5.3%所帶動。西部城市珀斯樓價全年下跌6.8%；北部城市達爾文跌幅達9.7%。儘管去年下半年樓價反彈，惟距離2017年10月高位仍相差3.1%。CoreLogic指出，如果上季升勢延續至2020年，澳洲樓價有望於3月再創新高。

CoreLogic研究主管Tim Lawless在報告中指出，澳洲12月樓價上升速度，已較之前兩個月有所放緩。然而，央行減息及銀行放寬按揭，加上房屋供應短缺，都利好樓市向上。買家憂慮未來樓價再上，目前不入市將會錯失機會。

－－－－－－