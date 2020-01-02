【高盛推介】騰訊重上380元 留意高槓桿牛證
2020年01月02日 12:05
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(2019年12月31日)跌約2%，周四(2020年1月2日)早段則重上380港元水平，高開不足0.1%後升幅擴大。有報道指，公司牽頭財團擬購入全球最大音樂出版商環球音樂一成股權，涉資或超過260億元。
近日傾向部署認購證，周一(2019年12月30日)及周二共錄得約920萬元資金流入。而周二騰訊下跌時，亦見資金沽出淡倉，認沽證及熊證合計共錄得約1,100萬元資金流出。
觀察市場上的牛證，可見市場的貼價產品選擇不多。投資者如計劃部署牛證，可留意當中，兼屬市場上首三高槓桿牛證之一的騰訊牛證(68211)，收回價373.38元，行使價370.88元，換股比率100，槓桿比率26.8倍。
投資者如計劃部署認購證，則可留意價外幅度不足2%，年期約3個月的貼價騰訊購證(29923)，行使價390.2元，2020年3月26日到期，實際槓桿12.3倍，貼價條款產品中，槓桿最高。
相反，投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約7%，年期約3個月的貼價騰訊沽證(15950)，行使價355.2元，2020年3月26日到期，實際槓桿13.5倍，貼價條款產品中，槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，可留意屬相近收回價產品中，槓桿最突出的騰訊熊證(67731)，收回價398.88元，行使價401.38元，換股比率100，槓桿比率20.1倍。
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