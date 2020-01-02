新盤混戰：西營盤15 WESTERN STREET即將開價

萬科置業(香港)執行董事周銘禧表示，西營盤15 WESTERN STREET，最快明天公布首張價單，料首批提供至少50伙，預計農曆新年前展開銷售。他指出，項目定價會參考上環、西營盤及西半山的住宅項目。

該盤今日(2日)開放一個交樓標準示範單位予傳媒參觀，單位為8樓D室，實用面積213方呎，屬開放式戶。他表示，集團與意大利傢俬品牌合作，擬向項目開放式單位業主，提供以優惠價換購變形傢俱，該類傢具可作多功能枱或睡床，床架採用安全鎖設計。

該盤示範單位將於今日優先開放給VIP會員參觀，明天(3日)則讓公眾參觀。

集團其他項目方面，他表示，上半年有機會推出長沙灣項目，該盤正待批預售文件，而屯門上源將於今年年中交樓，屆時將會推出洋房及特色戶。

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