花旗建議今年分散投資　下半年恒指波動或加劇

展望2020年投資環境，花旗銀行認為，各地很多政治憂慮，導致個別國家出現非系統性風險，年內可考慮分散投資環球市場及多元資產，包括企業債券、股票、黃金及日圓等。該行預計，今年全球盈利將增長7%，跑贏去年。

港股方面，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧指，對全年恒生指數未設有目標價，料上半年的波動性較低，恒指或於26,000至31,000之間徘徊。未來恒指能否追落後要視乎中美簽訂首階段協議後，投資市場對貿易局勢的觀感。至於下半年，受美國總統大選影響，加上中美貿易談判可能進入第二、三階段等影響，投資氣氛料將轉趨緊張，恒指波動或會加劇。

黃表示，港股中較為看好的行業板塊，包括內銀、內房及公用股等。內銀股方面，他認為市場對其息差及資產質素或過分憂慮，加上內地進行利率改革，及進一步推出財政刺激措施，或能刺激企業貸款需求。至於內房股則可望從政府優化調控政策、利率下行趨勢及股息率較高等因素中受惠。

對於宏觀經濟，黃氏預計，今年成熟市場經濟體的增長或較過去20年放緩，而新興市場經濟體則可能會從谷底反陣，料2020及2021年環球經濟增長均為2.7%。他相信，今年各國央行將保持寛鬆的貨幣政策，料至2020年底，央行淨購入資產將增加8,600億美元。

不過黃氏指出，除非美國經濟遇上大幅下行風險，否則美國聯儲局今年或會保持利率不變。另邊廂，中國人民銀行日前宣布降準，他認為人行對支持市場流動性充裕的立場不會改變，但未來會否再次降準，仍須視乎內地第一季經濟表現及中美貿易談判進展，料今年全年中國經濟將增長5.8%。

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