【專家點評】楊俊文：股市走火警　睇實呢個指數…

2019年恒指在中美貿易戰首階段有成果下，總算力保不失，升幅有9%。在全球主要市場來講排第尾，距離尾二的英國升12%有三個百分點，距離排第一的納斯達克指數升34%，更是差天拱地。

如果把恒指的股份分為兩類，一類是香港業務為主，另一類是非香港業務為主，相信香港業務為主的股份是負增長的，而依靠國際或中國業務的股份則會撐起大市。2019年利好因素極度全面，歐洲、日本負利率，美國減息，中國減息，中美貿易戰達成首階段協議，美國就業和消費市場好到不得了，中國保六、債券及房地產市場平穩，幾乎想得到的利好消息都出台。

展望2020年，在2019大爆升的背景下，各指數都是歷史高位，基數已高，來年很大機會是個位數升幅。高息債由2019年頭平均超過10厘，跌到6厘，2020很難再一次出現股債齊升的局面。投資者今年宜平均分布各樣資產，反正平穩市主動出擊並不會有好處。反而要密切留意VIX(恐慌指數)若升破15或穿破10都要增持現金。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文 (作者為註冊持牌人士)

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