異動股：港交所飆逾2%　傳與內地科企洽第二上市

隨着美國擬加強對中國公司的審查，港交所曾表示，來自內地公司的第二上市相關詢問激增。攜程是內地最大的線上旅遊服務提供商，網易則是第二大遊戲公司，兩者總市值約為600億美元。

報道指，攜程和港交所在電郵聲明中拒絕置評；網易一位代表對此不予置評。

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