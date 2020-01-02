異動股：港交所飆逾2% 傳與內地科企洽第二上市
2020年01月02日 14:05
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市傳港交所(00388)與個別內地科企來港第二上市進行洽談，股價午後顯著上揚，最多漲2.5%，高見259.4港元，目前升2.37%至259元，暫時成交金額6.61億元。
外媒引述知情人士透露，阿里巴巴(09988)2019年通過在香港上市之後，港交所正在與包括攜程及網易在內的中國科技企業討論第二上市事宜。據悉，港交所管理人士已與這兩家在美國上市的公司就二次上市事宜舉行了跟進談判，討論為初步的，可能有變化。
隨着美國擬加強對中國公司的審查，港交所曾表示，來自內地公司的第二上市相關詢問激增。攜程是內地最大的線上旅遊服務提供商，網易則是第二大遊戲公司，兩者總市值約為600億美元。
報道指，攜程和港交所在電郵聲明中拒絕置評；網易一位代表對此不予置評。
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