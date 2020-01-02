【大行報告】高盛看好中芯 叫沽瑞聲
2020年01月02日 14:20
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高盛報告表示，本地科技股中，推介中芯國際(00981)多於瑞聲科技(02018)。該行指出，半導體行業的表現較手機組件優勝，主因CMOS影像感應元件、NOR快閃記憶體及藍牙集成電路的需求強勁，令中芯產能利用率提升，估計其每股盈利增長強勁，今明兩年料將分別增加129%及36%。
該行認為，市場對瑞聲科技的新業務(鏡頭模組及真無線身歷聲組裝)收入前景或過於樂觀，相關行業門檻低，競爭激烈，可能拖累公司產品均價及市場佔有率，且資本支出壓力或影響公司現金流。
高盛予中芯國際評級「買入」，目標價由12.8港元，調升至14.5元；瑞聲科技評級則為「沽售」，目標價僅35元，大幅低於現價近半。
中芯最新炒高逾5%，報12.62元；瑞聲科技亦升2%，見69.45元。
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