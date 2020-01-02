【大行報告】高盛看好中芯　叫沽瑞聲

該行認為，市場對瑞聲科技的新業務(鏡頭模組及真無線身歷聲組裝)收入前景或過於樂觀，相關行業門檻低，競爭激烈，可能拖累公司產品均價及市場佔有率，且資本支出壓力或影響公司現金流。

高盛予中芯國際評級「買入」，目標價由12.8港元，調升至14.5元；瑞聲科技評級則為「沽售」，目標價僅35元，大幅低於現價近半。

中芯最新炒高逾5%，報12.62元；瑞聲科技亦升2%，見69.45元。

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