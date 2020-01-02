樓價UPDATES：元朗區元旦日連錄5宗成交

踏入新一年，個別地區連錄二手買賣，其中元朗區在元旦日連錄5宗。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲金利豐大廈高層樓B室，實用面積538方呎，三房間隔，以845萬港元易手，實用呎價15,706元，買家鍾情物業就近利東站，原業主於2002年4月以222萬元買入，持貨18年帳面獲利623萬元，單位升值281%。

●西半山豫苑錄本年首宗成交，單位為2座中層E室，實用面積約587方呎，兩房間隔，去年12月初開始放盤，開價1,200萬元，經議價後減價98萬元或約8.2%，以1,102萬元沽出，實用呎價約18,773元，原業主於2007年12月以約448.8萬元購入，持貨12年帳面獲利約653.2萬元，物業升值約1.5倍。

●西半山尚嶺高層A室，實用面積307方呎，開放式間隔，以718萬元易手，實用呎價23,388元，原業主於2016年以652萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利66萬元，單位升值10%。

●北角愛琴軒單日連錄兩宗買賣，包括頂層連天台特色戶，實用面積313方呎，連約119方呎天台，一房間隔，以597萬元易手，實用呎價19,073元，另一個低層A室單位，實用面積313方呎，亦售以560萬元，實用呎價17,891元，同類單位今年曾以618萬元高位沽出，成交價較高位回落9%。

●西灣河嘉亨灣6座高層B室，實用面積749方呎，三房一套連工人套房間隔，享全海景，去年5月放盤，叫價2,200萬元，直至今年7月中單位交吉，10月時減價至1,900萬元沽，最終以1,780萬元易手，實用呎價23,765元，原業主於2013年3月以1,434萬元買入，持貨6年帳面獲利346萬元，單位升值24%。

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九龍區

●奧運站柏景灣7座中低層D室，實用面積737方呎，套三房間隔，另設多用途房，享海景及內園池景，議價後獲用家以1,635萬元承接，實用呎價22,185元，新買家感單位景觀清靜，加上內籠簇新，無需大裝修，即決定入市作新居，原業主於2007年10月以596萬元購入，持貨12年多帳面賺1,039萬元。

●九龍塘畢架山一號10座中層C室，實用面積約1,103方呎，三房一套連工人套及儲物室間隔，今年3月開始放盤，業主原開價3,200萬元，經議價後減價510萬元或約15.9%，終以2,690萬元交吉形式沽出，實用呎價約24,388元，原業主於2010年2月以約1,539.9萬元購入，持貨9年轉手帳面獲利約1,150.1萬元，物業升值約75%。

●紅磡黃埔花園5期7座低層G室，實用面積680方呎，套三房間隔，上月中放盤開價1,180萬元，月底曾調低叫價至1,080萬元，買賣雙方議價後，終以1,005萬元成交，前後累減175萬元沽貨，實用呎價14,779元，較銀行最高估值1,140萬元低近12%，原業主於2015年7月以830萬元買入，持貨不足5年，帳面獲利175萬元離場，單位期內升值21%。

●牛頭角得寶花園F座低層6室，實用面積約282方呎，一房兩廳間隔，以450萬元成交，實用呎價約15,957元，原業主於2004年10月以約85萬元購入，持貨15年轉手帳面獲利約365萬元，物業升值逾4.2倍。

●將軍澳維景灣畔8座低層H室，實用面積約639方呎，套三房間隔，享山海雙景，今年11月頭開始放售，原先叫價1,200萬元，及後至12月中減價至1,150萬元，日前以1,121萬元易手，累積減價達79萬或7%，實用呎價約17,543元，原業主約於2001年3月以約291萬元購入，持貨18年帳面獲利約830萬元，物業升值約2.9倍。

●將軍澳都會豪庭2座中層B室，實用面積406方呎，兩房間隔，望山景，獲外區租客以17,300元租入，實用呎租42.6元。

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新界區

●元旦日元朗錄5宗二手買賣，其中尚悅佔兩宗，包括9座中層C室，實用面積443方呎，兩房間隔，開價600萬元，減價23.5萬元，至576.5萬元沽出，實用呎價13,014元，原業主於2013年8月以417萬元買入，持貨約6年帳面獲利約159.5萬元，升值約38%。

●元朗PARK YOHO Genova第30B座低層B室，實用面積487方呎，間隔屬兩房戶，望內園景，獲同區租客以14,000元租入，實用呎租約28.7元。

●青衣青怡花園3座高層E室，實用面積343方呎，兩房間隔，叫價580萬元，新近以568萬元沽出，實用呎價16,560元，原業主於2016年11月以420萬元買入，現轉手帳面獲利約148萬元，單位期內升值35%。

●粉嶺居屋欣盛苑欣彩閣低層9室，實用面積約645方呎，三房連儲物室間隔，日前於未補價第二市場售440萬元，實用呎價約6,821元，原業主在2005年11月以約100萬元買入，持貨約14年轉手帳面獲利約340萬元，賺價約3.4倍。

●粉嶺居屋雍盛苑A座低層6室，實用面積432方呎，兩房間隔，以未補價第二市場價320萬元獲承接，實用呎價7,407元，新買家為用家，原業主則於2005年以約52萬元購入，當時亦未補地價，持貨15年，沽出單位帳面獲利268萬元，單位升值約5.2倍。

●馬鞍山銀湖．天峰1座低層D室，實用面積1,001方呎，套三房間隔，開價約1,600萬元，議價後以1,450萬元易手，實用呎價14,486元，新買家為用家，原業主於2009年以650萬元購入，持貨11年帳面獲利約800萬元，單位升值約123%。

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