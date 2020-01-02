羅兵咸料港今年新股集資額達2600億元　再躋身三甲

會計師行羅兵咸永道預期2020年香港新股集資額或再度躋身全球三甲，料總集資額達2,300億至2,600億港元，按年下降多達27%。該行估計，2020年將有約180家公司在香港IPO，當中包括兩至三隻集資百億元的大型新股，惟並不包括沙特阿美。現時排隊申請上市的公司踴躍，將會有更多的新經濟企業受惠於上市規條的改革，並在今年在港上市。

該行指，雖然環球地緣政治及經濟環境仍存不穩定性，如英國脫歐、利率走勢及中美貿易摩擦等因素，但受惠上市條例改革成功，對今年香港上市集資活動前景保持審慎樂觀。

內地日前公布H股全流通的業務實施細則。該行認為，H股全流通有助省卻中國企業架構重組等成本，吸引中國企業以H股形式上市，有助提升港股流通量，而海外業務公司在今年到香港上市活動將保持活躍，宗數或會較去年增加。羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦預期，下半年將再有全流通H股新股上市。

香港創業板(GEM)新股數量去年驟降，羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢表示，主要受GEM改革影響，該板目標群為中小型企業，惟GEM上市費用、審批程序與主板上市企業相若，有部分中小企業寧待規模達主板要求再作上市，認為在平衡投資者保障下，可研究GEM上市時的披露及審批能否簡化，及減低GEM上市費用。

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