放水撐經濟：景順趙耀庭指降準推動信貸增長

人民銀行宣布下周一起全面降準，支持實體經濟發展。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，此舉顯示政策維持寬鬆以支持經濟。

他指出，降準不僅將使內地銀行每年減少150億元人民幣的融資成本，亦應有助於降低中小企業和私營企業的融資成本，並抵銷本月農曆新年前預期的流動性短缺。雖然人行表示，其審慎的貨幣政策立場維持不變，但該行仍然預期當局將在2020年採取寬鬆貨幣政策，例如進一步降低存款準備金率和削減中期借貸便利(MLF)。

他又預期，這些寬鬆措施將推動2020年信貸增長溫和反彈。另外，透過基建投資的財政刺激措施料將在2020年穩健擴張，而上半年GDP亦將會呈現有序增長的勢頭。

另外，副總理劉鶴本周將前往華盛頓與美國簽署首階段貿易協議，該行認為，這將消除市場的不明朗因素並提振市場氣氛，並預計中國股市在短期內將有上升動力，因為投資者對本周人行降準和中美簽署首階段協議這兩項利好消息會有正面反應。

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