郭炳江出任新鴻基地產代理資深董事

新地表示，作出是次委任，是鑑於郭炳江曾長期服務集團，在土地規劃及項目發展方面具有豐富知識和深厚經驗。他從事行業30多年期間有多項大型項目的經驗，同時具國際視野，有利集團於相關業務的長遠發展。集團董事會知悉並支持有關安排。

據了解，郭炳江與其弟、新地主席郭炳聯同樣於1970年代在外地回港，加入新地的管理團隊，經過幾十年的風浪起跌將公司發展至目前的規模。據悉，員工對郭炳江重新加入公司都感到雀躍。

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