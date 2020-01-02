郭炳江出任新鴻基地產代理資深董事
2020年01月02日 15:30
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(中新社圖片)
新鴻基地產(00016)公布，郭炳江由2020年1月起出任新地旗下新鴻基地產代理有限公司的資深董事(Senior Director)，專注長期土地規劃及項目發展策略，並不會參與集團日常營運。
新地表示，作出是次委任，是鑑於郭炳江曾長期服務集團，在土地規劃及項目發展方面具有豐富知識和深厚經驗。他從事行業30多年期間有多項大型項目的經驗，同時具國際視野，有利集團於相關業務的長遠發展。集團董事會知悉並支持有關安排。
據了解，郭炳江與其弟、新地主席郭炳聯同樣於1970年代在外地回港，加入新地的管理團隊，經過幾十年的風浪起跌將公司發展至目前的規模。據悉，員工對郭炳江重新加入公司都感到雀躍。
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