小米4月將滿10歲 將擲500億推5G業務
2020年01月02日 15:55
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小米集團(01810)董事長雷軍向全體員工致新年賀信，內容提到「2020年是小米5G業務的衝鋒年，是小米推動『手機+AIoT（人工智能物聯網）』雙引擎的關鍵年」，因此未來5年將在有關領域至少投資500億元人民幣。
雷軍寫道，5G不只是手機的網路性能，AIoT也不只是AI（人工智能）技術或IoT（物聯網）平台，「5G+AIoT」是貫穿集團全產品、全平台、全場景的服務能力。「我們要把AIoT、智慧生活的持續優勢轉化為智慧全場景的絕對勝勢，徹底確立智能時代的王者地位」。
他又稱︰「我要求全體小米同學做好5個堅持：我們要堅持和用戶做朋友，堅持性價比戰略，堅持科技創新，堅持真材實料、死磕品質，堅持創業心態和奮鬥精神」。小米將在今年4月迎來成立10周年的日子，屆時將舉辦慶典。
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