小米4月將滿10歲　將擲500億推5G業務

雷軍寫道，5G不只是手機的網路性能，AIoT也不只是AI（人工智能）技術或IoT（物聯網）平台，「5G+AIoT」是貫穿集團全產品、全平台、全場景的服務能力。「我們要把AIoT、智慧生活的持續優勢轉化為智慧全場景的絕對勝勢，徹底確立智能時代的王者地位」。

他又稱︰「我要求全體小米同學做好5個堅持：我們要堅持和用戶做朋友，堅持性價比戰略，堅持科技創新，堅持真材實料、死磕品質，堅持創業心態和奮鬥精神」。小米將在今年4月迎來成立10周年的日子，屆時將舉辦慶典。

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