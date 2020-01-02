【市後重點睇】油價靠穩 道期漲逾百點
2020年01月02日 16:14
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(Getty Images圖片)
美匯指數企96.56，離岸人民幣(CNH)報6.9620，美元兌日圓處108.7，港匯守7.79水平，歐元報1.1211，英鎊跌幅收窄，報1.3223。金價1,520美元上落。布油處66.39美元，紐油企61.33美元。道指期貨漲117點。
●市後關注點
-17:00 歐元區12月製造業採購經理指數(PMI)終值
-17:30 英國12月PMI
-21:30 美國上周首次申領失業救濟人數
●2020年首個交易日，恒生指數全日收升353點或1.25%，報28,543點；騰訊升1.81%。https://bit.ly/35hnGpl
-異動股：港交所收市飆2.92%，傳與內地科企洽第二上市。
●A股快報：人行放水，三大股指齊升逾1%。https://bit.ly/2Qep2Nk
●亞洲股市：韓股跌1%，澳股升7點。
●【大行報告】高盛看好中芯，叫沽瑞聲。https://bit.ly/2QELP3D
●【專家點評】李偉傑：中石油有望追落後。https://bit.ly/2sEgiHd
●澳洲樓價上季飆4%，今年3月或再破頂。
●修例風波：滙豐譴責破壞設施及暴力行為不合理。
●港府：委任兩名金發局董事會成員。
●郭炳江出任新鴻基地產代理資深董事。
●花旗建議今年分散投資，下半年恒指波動或加劇。
●羅兵咸料港今年新股集資額達2600億元，再躋身三甲。
●新盤混戰：西營盤15 WESTERN STREET即將開價。
●去年12月持牌地產代理人數回落，按月少26人。
●上月第二市場成交略減，暫錄71宗成交。
●恒地大角咀工廈擬申建636伙住宅，料明日闖關成功。
●跌穿5球！沙田第一城削價至495萬元沽。
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