歐股早市個別發展 空中巴士升逾1%
2020年01月02日 16:15
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歐股假後復市早段個別發展，當中英國富時100指數報7,573點，升30點或0.41%；德國DAX指數報13,238點，跌10點或0.08%；法國CAC指數報6,021點，升43點或0.72%。
英國商會預計，受脫歐問題和大選帶來的不確定性衝擊影響，英國2019年第四季國內生產總值(GDP)增速，將從三季度的0.3%進一步下滑至0.2%，但仍高於英國央行之前預估的0.1%。英鎊兌美元目前報1.3214，跌0.27%。
追蹤數據顯示，空中巴士自2011年以來首次擊敗波音公司成為全球最大的飛機製造商，其在2019年生產了863架飛機。空中巴士股價升1.69%。
歐元區多國將公布製造業採購經理指數(PMI)數據，包括意大利，法國，德國和整個歐元區以及英國。
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