聯通︰eSIM「一號雙終端」業務擴展至全國

現時聯通是國內唯一開通eSIM獨立號碼與一號雙終端雙業務全國服務試驗的運營商，也是全球首家擁有自有智識產權eSIM管理平台的電訊商。聯通的eSIM業務設有不同收費計劃，一類是「一號雙終端」，eSIM專屬副卡產品可作為手機主套餐的副卡，與主套餐共用資源，合併計費；另一類是為eSIM專屬套餐產品，設置了不同檔次的月費套餐。

eSIM簡單來說是電子化的SIM卡，該技術會帶來3大變革，一是設備不再需要卡槽，帶來了終端設計的自由，而且晶片內嵌於設備之中，可全面提升防水、抗震性能；其二是號碼遠端下載，因此用戶可隨時隨地接入互聯網；三是eSIM的多場景化，泛智慧終端機接入更為便捷，帶來了萬物互聯應用的更多可能。目前eSIM技術已被應用於如智慧手錶等可穿戴設備，下一步將在消費物聯網、工業物聯網等領域得到廣泛應用。

聯通稱，公司長期致力於eSIM業務開發和試驗，2018年3月在6省7市開展eSIM相關業務試點，去年3月29日全國範圍內開通eSIM可穿戴獨立號業務，目前開通eSIM服務的智慧手錶使用者已超過50萬。另一方面，2018年以來，聯通已配合30多家企業、50多款消費互聯網智慧終端機，完成eSIM技術對接，包括可穿戴設備、平板電腦、個人電腦(PC)、智能喇叭、智能倒後鏡等，涵蓋運動、家庭、醫療、娛樂、教育等各類應用場景。

事實上，聯通是蘋果公司(Apple Inc.)Apple Watch 3在內地唯一首發合作電訊商。聯通周一（12月30日）又與小米簽署戰略合作協定，雙方將共同推進業務合作，以打造eSIM消費物聯網生態。此外，對於eSIM穿戴設備，聯通還將提供靈活的金融分期服務和以舊換新的優惠政策。

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