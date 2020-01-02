致富智庫：2020年「十年新開始」　學識24招變人生贏家

2020年不但是新一年的開始，更是「整數十年」的開端，可謂具有「雙重意義」。俗話有云：「十年人事幾番新」、「人生有幾多個十年！」那麼，面對「十年新開始」，應怎樣鋪路，使自己成為人生贏家？若閣下是20至30多歲，相信更重要。

有人說：「20到30歲，是一個人一生中『決定性的10年』，因為這10年，將取決你會成為怎麼樣的人，以及將會有一份怎麼樣的職業。故此，千萬不要虛度這『黃金10年』。」以下24項，不妨認真參考一下：

【1、寫下目標】

那管有多少人反對，也千萬不要放棄追尋夢想！寫下你的目標和夢想，會迫使你認清自己。緊記善於天馬行空，寫下夢想的人，往往是出類拔萃的人。人生是「長途賽」，別太在意別人的看法，學業成績不是一切，有目標才能成就一生。

【2、停止自滿或妄自菲薄】

所謂「初生之犢不畏虎」，很多人20出頭時，都有一種傲氣，又或者剛剛相反，早就抱有「求穩陣」心態。請不要驕傲，亦不要扮作「無欲無求」，應把握機會，盡力一試，例如有機會的話，試試創業，無論成敗，箇中得到的經驗是畢生受用。

【3、不要受「應該」困擾】

在20至30多歲時，或會感到社會給你的壓力愈來愈大，但請緊記不要受「應該」所束縛，例如：應該要有樓、應該要有小孩、應該結婚、應該有穩定的工作。請把全部「應該」丟掉，做回自己才會快樂。

【4、勿被過去困擾】

世界上有兩種人：一是活在過去；一是活在未來。活在過去的人，很喜歡說：「應該、如果...」例如以前「應該這樣」、「如果咁...」無論如何，向前看吧！

【5、多讀點書】

香港有「強迫教育」，不少人最少會完成中學階段，完成大學課程的也不少，但畢業不等於可放下書包，因為踏入職場後，很多人才發現自己仍有很多事情是不懂的。事實上，不少知名的頂級富豪也喜愛閱讀，有研究指出，想在「黃金10年」跑出，要至少讀30本書。

【6、不複製他人生活】

緊記每個人也不同，可以選擇學習榜樣，但不用刻意複製，要做的是虛心學習，再建立自己獨特的觀念。

【7、懂得示愛】

不要過分相信「天意」，你不說，沒有人會明白你在想甚麼！不只是愛情，成功從來都是要爭取的，20多歲時不鼓起勇氣，難道30多歲時人家/機會仍在等你？

【8、注意健康】

不少人過了40歲，都要花錢買健康！緊記每個人的新陳代謝都會在25歲左右見頂，之後身體就會慢慢衰退，不要輕視做運動、健康飲食的重要性。

【9、注意牙齒】

年輕人，要注意牙齒已是「恒齒」了，稍有不慎就要出動「假牙」。有研究顯示，不少人在30多至40多歲時會受到牙痛之苦，就是因之前缺乏保護牙齒的意識。

【10、注意醫學資訊】

健康是財富的火車頭，不論你是否讀醫，也要懂一些與藥物有關的知識，不要浪費金錢於「庸醫」身上。

【11、開始投資退休】

20至30多歲時不懂得慳錢，不趁年輕學懂投資，將影響未來退休生活。須知道投資不是一開始就贏，需要趁年輕早作嘗試。

【12、關注新聞】

很多人會說只是儲錢不能發達，年輕人要懂得投資「錢搵錢」，但首要是留意新聞，否則連股市大升大跌也不知原因。

【13、提問】

有科學家指出，求知欲和好奇心能夠強化人際關係。年輕人是「一張白紙」，不恥下問、不怕出醜，才令你加速成長。

【14、練習冥想】

不少研究指出，有規律的冥想對身體有幾項好處：加強集中力、改善心情、減少痛苦。研究發現，冥想會加速大腦新陳代謝，改善情緒控制。注意！睡不着不是冥想，「冥想」是坐在很安靜的地方，讓大腦思索。

【15、學習煮飯】

在家吃飯，不僅健康，更可以為你省下一大筆錢。不要輕視「煮飯」這技能，尤其是20多歲是人生搏鬥期。

【16、參加聚會】

在資訊爆炸的年代，講求團隊合作，不要閉門造車，多參加一些與自己想法相似的聚會，多主動聯繫。

【17、旅行】

世界之大，理應盡情外闖擴闊視野，尤其20至30多歲時應有工作，財力上應能負擔。不妨列出10個你想去的地方，因未來年紀老了，或未來職位更高時，時間與精力就愈少。

【18、每周反省】

懂得反省的人，才可改善自己，不妨每逢周末也問自己3個問題：

●有甚麼做得好？

●有甚麼做得不好？

●基於以上的答案，在未來一周需要怎樣改善？

【19、感謝失敗】

年輕人，請記着「失敗乃成功之母」！沒有一位將軍是百戰百勝，勝敗乃兵家常事，你要做的是在失敗時吸取教訓，不要怕失敗，而是感謝失敗，再重新振作，緊記「自古成功在嘗試」。

【20、懂得感恩】

年輕人，請記着人生是「長途賽」，人生多變，不要太執着，不要覺得別人要跟自己的觀點。怎樣才可放下執着？凡事感恩吧！活着就是精彩，不需要妒忌，亦不需要動怒。

【21、說「不」】

要成功，不要讓自己成為「YES MAN」，要懂得對不符合自己價值觀的行為說「不」。

【22、不停諗概念】

為了強化「思想肌肉」，試試每天至少寫出10個概念(idea)。要想成功，你需要不停地思考，每天寫出10個概念，一年就是3,650個。終有一天，你會發現讓自己成為成功人士的好概念！

【23、不要消極利用時間】

不要把時間放在消極一面，例如一些你不喜歡的人，或令你不舒服的人。更重要的是，不要經常說自己「老」！不要想太多。

【24、停止找藉口】

找藉口是阻礙成功的關卡。錯就是錯，不要讓自己養成推搪的習慣，久而久之，很難會成為服眾的領袖。請記住，要出類拔萃，不是靠成績好，而是承擔能力、責任心有多強！

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