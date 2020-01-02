全球8.7萬億美元債務到期　反引爆搶購潮？

外國媒體報道，全球主要經濟體今年面臨超過8.7萬億美元(下同)的到期債務展期，但這並未為發行人帶來壓力，因為這個天文數字仍無法滿足市場對政府債券的需求。

數據顯示，七國集團(G7)及主要新興經濟體即將到期的票據和債券價值較5年前高出25%，也略高於去年的8.6萬億元。將到期債務中，美國佔有4.87萬億元，日本佔1.92萬億元。

分析認為，儘管再融資需求高達數萬億美元，但市場仍面對債券「乾旱」，未來五年政府債券每年的缺口達到約4,000億元。

TD Securities策略師Priya Misra指出，私募市場投資者可以獲得的政府債券淨規模處於2017年以來的最低水平，原因是聯儲局和歐洲央行的購債計劃，導致全球政府債券的淨供應量下降40%。

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