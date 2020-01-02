【一手盤攻略】15 WESTERN STREET佔盡地理優勢！

西營盤毗鄰中環及上環一帶，地理位置可謂相當優越。而隨着數年前西港島線開通後，連接港九各區都更方便，大大提升這區物業吸引力，不少發展商先後進駐這一區，令這區迎來大變天。

最新部署推售的就有由萬科置業(香港)等合作的西營盤15 WESTERN STREET，項目提供104伙，主打中小型單位，標準戶實用面積由213至620方呎，另設特色單位，部分單位外望更可享有維港景致。

15 WESTERN STREET鄰近港鐵西營盤站，步行2分鐘已可到達港鐵站，乘搭鐵路前往中環、金鐘或者尖沙咀一帶上班及購物，亦只需約13分鐘車程，可謂相當方便。想了解更多有關項目優勢以及配套，馬上去片啦！

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