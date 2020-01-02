湯文亮：租戶生意差捱不住　減租也難救

向來熱衷評論樓市及經濟的紀惠集團行政總裁湯文亮，在社交媒體上發文指，香港正在內傷，旗下不少物業的租客捱不住要退租。

《東網》就此向湯氏查詢，他解釋，上述意見是有感而發，因為他的同事與客戶開會，了解到經營困難並不是減租就可以解決，香港已經錯過了暑假、十一假期及聖誕假期等，無論是從事飲食或零售，生意額也最少下跌三成。

他表示，部分商戶有時候整個晚上一檯客人也沒有，不少老闆寧願員工罷工，讓他們有機會結束生意，不過無論如何都會按勞工法例賠償。現時老闆慘，員工亦慘，但不知道怎樣幫助他們，唯有對住海景有感而發。

他續稱，現在退租的大多數是經營飲食零售業，如果租客在租約到期後續租，不少業主願意接受15％至20%減幅，而旗下物業亦會接受這個幅度，不過太多亦不能，否則銀行會降低估價向業主追收差額。

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