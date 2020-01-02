盤點科技界曾預言的2020年「大事」 其實得啖笑？

2020年是科技界充滿幻想的一年，當這一年真正已經到來之時，回顧科技行業曾對2020年預測，原來大都是「得啖笑」。

●Uber將部署飛行車

電召車公司Uber曾承諾3年時間推出飛行車，並在2020年舉行飛行車演示，可惜現時公司目前還在於與監管機構探討這一概念，可肯定的是今年用戶仍無法使用上這種產品。

事實上，Uber至今在空中交通非一事無成，只是在2019年推出一種不是特別先進的飛行業務：在紐約市預訂直升機出行。

Uber表示正在與初創公司Joby Aviation合作，開發「空中拼車」服務，最後期限為2023年。

●6歲以上的人90%擁有手機

2014年，愛立信曾經預測到了2020年，全球90%的6歲以上人口擁有手機。報告還指，由於中國和印度等新興國家越來越多的用戶接入互聯網，全球智能手機的普及速度將繼續保持高增長勢頭。

由於擔心兒童過度使用電子遊戲和社交媒體的潛在有害影響，這種情況可能永遠不會發生。現在美國有一項全國性的運動，鼓勵父母等到孩子上八年級(13歲)後再給他們買智能手機。

●首次有60英里的超級高鐵

受到馬斯克(Elon Musk)超級高鐵概念啟發，陸續有人開發這類真空管道式高速運輸系統(Evacuated Tube Transport)。早在2015年，一家領先的初創公司超級高鐵技術公司首席執行官Rob Lloyd曾經預測，到2020年世上將有一條60英里長的超級高鐵可供人類乘坐。

但是，現在他的理想還沒有實現，而公司現在名為維珍超級高鐵一號(Virgin Hyperloop One)，在加州有一條1,600英尺長的試運行軌道。

●電腦晶片幾乎不消耗任何能量

摩爾(Gordon Moore)以其對開發更便宜和更先進的電腦的遠見卓識而聞名，他共同創立的晶片製造商英特爾在2012年預測，到了2020年一種無處不在形式存在的電腦，幾乎不消耗能源來運算。

現實是手機仍然需要數小時時間才能充滿電量，而英特爾最新的頂級電腦晶片i9的能耗為165瓦，是65英吋電視的兩倍多。

●豐田將生產全自動駕駛汽車

汽車和科技公司曾相信，電腦很快比人類更可靠地駕駛汽車。2015年豐田汽車押注自動駕駛，其認為到2020年，公路上就會出現自動駕駛汽車。然而美夢沒過多久被打水碎，2018年，一名行人被Uber無人駕駛汽車撞後死亡。

到了現在，汽車公司高管們還一直正在「大幅修改人工智能部署的時間表」。

●比特幣將價值高見100萬美元

虛擬貨幣領域頗具影響力的人物John McAfee曾預測，到2020年底，比特幣的價格將達到100萬美元。McAfee是在2017年11月在推特上發布了這一估計，當時距離比特幣崩盤而縮水大約還有三周時間。

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