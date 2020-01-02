樓價UPDATES：麗港城最新呎價14275元

茶果嶺麗港城上月錄得約14宗二手成交，平均實用呎價14,500元，近日有單位減價12萬元後，獲買家承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●麗港城37座低層F室，實用面積517方呎，為兩房兩廳間隔，望山景，原叫價750萬元，近日以市價738萬元沽出，實用呎價14,275元。項目現時約有30放盤，叫價由718萬元起。

●鑽石山居屋龍蟠苑E座高層14室，實用面積426方呎，以兩房間隔，座向東北。單位原叫租1.8萬，經議價後減價1,200元，獲租客以1.68萬元承租，實用呎租39.4元。

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新界區

●屯門海翠花園1座高層C室兩房戶，實用面積521方呎，獲區內人士見可飼養狗隻的租盤選擇不多，加上業主有議價空間，減租1,800元，便決定以1.1萬元即睇即租，實用呎租21.1元。若以同類型單位銀行估值約588萬元計算，回報率約2.2厘。

●葵涌區單幢式住宅運芳洋樓中層F室，實用面積446方呎，間隔為三房，享開揚景觀。原業主早前叫價558萬元放盤，有區內人士見上址位置便利，間隔實用，考慮不久即決定入市，成交價538萬元，實用呎價12,063元。原業主於2009年持貨至今，帳面獲利438萬元。

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