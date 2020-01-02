五菱汽車兩股供一股　籌逾2億元還債

認購價較股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.295元折讓約32.20%。

五菱香港承諾申請及支付五菱香港股股份當中100%；俊山承諾申請及支付俊山供股股份當中不少於50%。

公司與包銷商中泰國際證券就建議供股訂立包銷協議，據此，包銷商將悉數包銷承諾股份以外之供股股份。

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