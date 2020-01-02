五菱汽車兩股供一股 籌逾2億元還債
2020年01月02日 21:37
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五菱汽車(00305)公布，建議透過按認購價每股供股股份0.20港元發行10.25億股供股股份之方式，根據於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份之基準向合資格股東籌集合共約2.05億元，供股之估計所得款項淨額約2億港元將悉數用於將於2020年5月23日到期之可換股貸款票據全部尚未行使本金額及相關利息約2.6億元之部分還款。
認購價較股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.295元折讓約32.20%。
五菱香港承諾申請及支付五菱香港股股份當中100%；俊山承諾申請及支付俊山供股股份當中不少於50%。
公司與包銷商中泰國際證券就建議供股訂立包銷協議，據此，包銷商將悉數包銷承諾股份以外之供股股份。
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