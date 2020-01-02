在岸人民幣三連揚　分析：後市仍難樂觀

內地宣布放水救經濟後的首個交易日，市場對人民幣持樂觀態度，在岸人民幣(CNY)收市升31點子，連漲三個交易日。分析認為，中美貿易談判為左右人民幣走勢重要因素，中長期看跌。

人民幣中間價周四(2日)高開148點子，至6.9614兌每美元，帶動在岸人民幣表現平穩，收報6.9631。離岸人民幣於亞洲時段則收報6.9618，較上個交易日升52點子。每百港元可兌89.2元人民幣。

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，人民幣長期貶值壓力揮之不去，今年底勢跌至7.2水平。

豐業銀行策略師高奇表示，當人民幣存在貶值壓力時，降準會使匯價疲弱，惟目前匯市表現平穩，因此預計降準的影響有限。有分析亦認為，人行降準對人民幣匯價的影響遠不及減息，加上人行近年已封鎖大部分「走資渠道」，故今次降準對匯價壓力不太大。

值得留意，中國外匯交易中心調整CFETS籃子權重，當中美元權重進一步降至21.59%。花旗報告指，此舉表明中國有意逐步減少美元對於人民幣管理方式的影響力，由於是次調整權重變化較小，料不會即時對匯市構成重大影響。該行預期，人民幣於農曆新年前的短期走勢偏強。

外電引述麥格理銀行亞洲外匯策略師Trang Thuy Le表示，倘若人民幣持續升值，美國有望撕去中國「匯率操縱國」的標籤，如果人民幣於3至4月升抵6.8至6.9水平，屆時中國亦有可能主動將人民幣中間價的逆周期因子，調整至中性，意味官方暫停調控匯價。

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