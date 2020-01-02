美股今年首交易日高開　道指早段漲151點

中美準備簽署首階段貿協議以及中國人行放水等消息繼續利好環球投資氣氛，美股今年首個交易日顯著高開，道指開市早段漲151點，至28,690點；納指漲87點，至9,060點新高；標指亦破頂，漲16點，至3,248點。

星級分析員、Loup Ventures合夥人芒斯特撐蘋果公司(Apple Inc.)是今年FAANG中的首選，合理值介乎350至400美元，而今年可望達到350美元的基本估值。Apple股價早段升1.06%至296.76美元。

全球較寬鬆的貨幣政策利好銀行股表現，花旗股價早段升0.35%至80.17美元；摩根大通股價早段升0.21%至139.69美元。

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