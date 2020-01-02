新股專輯：澳洲食品供應商KILCOY遞上市申請

澳洲食品解決方案供應商KILCOY GLOBAL FOODS向聯交所遞交上市申請，聯席保薦人為花旗及招銀國際。早前有傳其或籌集3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)。

該公司主要製造及銷售牛肉解決方案、蛋白解決方案及膳食解決方案品牌產品。業務遍及澳洲、中國及美國。業務模式由食品行業價值鏈的中游延伸至下游，當中包括初步加工、增值加工、包裝及銷售有關產品。客戶有百勝中國、麥當勞中國、Shake Shack、海底撈等。

據初步招股文件，截至2019年9月30日止九個月，總收入按年升15.64%至8.71億美元，牛肉解決方案佔約六成四。期內利潤按年增加1170%至2,540萬美元，主要是由於其澳洲設施於2018年首四個月進行擴張，期間澳洲業務產生的成本及開支增加大於銷售牛肉解決方案產品所得收入的增加，及後公司不斷提升澳洲設施的產能，其收入及毛利均有所增加。

公司擬將所得款項淨額的34.6%用作開發新牛肉及或其他蛋白質設施以擴張其澳洲業務；約31.6%用於中國發展新的蛋白解決方案及或膳食解決方案；約20%用於物色戰略聯盟、投資及收購；約3.8%用於其位於昆士蘭基爾科伊的澳洲設施資金計劃；及約10%用於營運資金及一般公司用途。

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