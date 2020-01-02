新股專輯：內房分拆停不了　正榮服務遞上市申請

該公司擁有三條業務線，即物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。據初步招股文件，截至2019年9月底止九個月，總收入按年升61.2%至5.16億元人民幣，物業管理服務和非業主增值服務分別佔48.9%及36.6%。另外，該公司物業管理收入有67.7%來自母企正榮地產。

截至2019年9月底，該公司在34個城市擁有136個在管項目，覆蓋內地長江三角洲地區、海峽西岸地區、中西部地區及環渤海地區。截至同日，其在管項目的總建築面積約為2,100萬平方米，總簽約建築面積約為3,440萬平方米。

公司擬將所得款項淨額用於尋求戰略收購及投資機會；收購其他符合其甄選標準的物業管理公司；收購社區產品及服務與其互補的物業管理公司；開發信息管理系統；步開發其「榮智慧」服務平台；及用作一般業務運營及營運資金。

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