新股專輯：人工革化學品製造商深藍科技內地市佔0.75%

人工革化學品製造商深藍科技控股向聯交所遞交上市申請，智富融資為獨家保薦人。

深藍科技主要業務為塗飾劑及合成樹脂的研發、製造及銷售。據初步招股文件，公司於中國人工革化學品製造業約佔0.75%市場份額。以2018年收入計，公司於內地人工革塗飾劑市場排名第四，市場份額約1.9%。

據初步招股文件，截至去年9月底止九個月，期內收入為1.3億元（人民幣‧下同），按年升6.8%，主要由於塗飾劑、色漿、色片及合成樹脂產品銷量增加；毛利則按年升31.4%至4,547萬元。雖然毛利增加，惟純利按年跌20.8%至1,520萬元。

公司擬將資金用於在興建新生產廠房、購買新機器及設備、加強自動化系統、委聘專家及工程師、購入更多研發設備及測試設備，以及作一般營運成本。

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