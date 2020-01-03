趙文傑：資產大漲價　股油存隱憂

轉眼間2019年已成歷史，無論在國際間及地區性的政治領域，都是相當動盪的一年；然而對於環球經濟及金融市場卻暫未受波及，主要流動資產價格更於去年錄得顯著升幅，就此筆者為大家作出回顧及總結。

股市方面，我們以涵蓋新興市場的MSCI明晟世界股票指數作為指標。該指數於去年底收報565.24點，按年大升24%，收復2018年下跌11%的失地之餘，更創下新高。推動股市做好的主因包括美國於去年中減息放寬銀根，以及中美貿易矛盾在下半年有化解迹象。不過，大家需要注意於股市創下新高之際，其估值已愈來愈高，目前上述指數的市盈率已高達19.8倍，股息率僅2.39厘。

衡量債市表現的彭博巴克萊美國綜合債券指數，則按年上升8.7%至年底收報2,225點，該指數與2018年表現持平。債券一向被視為低風險的保守投資，惟去年錄得近雙位數字的回報，明顯是受惠於聯儲局的3次減息。然而，指數現時的最低孳息率仍有2.31厘，僅比風險高一截的股票股息率低8點子。

商品方面，紐約期油在2019年錄得34%的顯著升幅，年底時收報每桶61.06美元。雖說油價升幅甚多，惟去年走勢卻十分波動，在4月下旬觸及全年高位後便徐徐下滑，至9月中時受沙特兩個核心煉油廠遭到襲擊的新聞刺激，曾單日急升逾一成。至於金價去年呈現突破走勢，現貨金於年底收報每安士1,517.27美元，按年上升18%。金價於6月上旬出現突破，主要是反映美國的減息行動對非生息的黃金有利，並於9月初時達至全年高位的1,550美元水平。

總括而言，數字上以石油升幅最突出，但走勢難測及易受地緣政治因素影響，相信新一年表現仍波動；其次股市去年表現雖佳，惟高昂估值需靠企業盈利支撐，一旦實體經濟轉差企業盈利萎縮，股市或於今年調整；至於黃金一向備受筆者看好，未來將續受惠央行放水及避險升溫；最後，投資者仍可對今年債市持中性偏好的看法，因美國隨時再度減息，惟建議選擇具備投資評級的企業債。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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