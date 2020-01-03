東方日報B2：港交所力吸美上市中資股

市傳港交所正與攜程在內等在美上市的中概股商討來港上市的可能性。

消息刺激港交所周四(2日)股價顯著上揚，最多升3.87%，收報260.4元，仍升2.92%，創五個月高位。

攜程是內地最大的線上旅遊服務提供商，以該公司在美國周三收市價計，市值約197億美元(約1,539億港元)。攜程及港交所均對有關消息拒絕置評。

港交所市場主管姚嘉仁早前接受訪問時曾透露，該所收到不少中概股關於在港上市流程的查詢，當中主要是新經濟公司。

事實上，隨着阿里巴巴來港，市場預期中概股會陸續回歸香港掛牌。高盛早前便發表報告指出，現時有23隻在美國上市的中概股符合回港第二上市資格，相關股份市值逾3,000億美元。當中包括京東、拼多多及攜程等。

報告指出，現時中概股在香港、美國及內地市場的估值差距逐漸趨於一致。同時，根據港交所規定，若來港第二上市的中概股，其股份交易已大部分永久轉到香港市場(即最近一個財政年度的股份成交總額有55%或以上都在港交所進行)，其在香港會作雙重主要上市般處理。

故此報告認為，此彈性會鼓勵中概股探討來港第二上市，以分散其上市風險，尤其是中美就資本市場的緊張關係升級。

卓佳商務部董事總經理鍾絳虹表示，由於首宗來港第二上市的中概股、即阿里，效果以及市場反應都很好，因此吸引其他中概股以同類型的方式上市。

她又認為，今年會有中概股來港第二上市，但數量不會很多；不過，如果今年形勢向好，明年數目將會多些。「始終符合門檻要求的公司數目不是很多，也不會所有符合要求的公司都會即時倣效，而且中概股是內地企業，來港上市也會視乎中美貿易戰及香港局勢等因素。」

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦預期，今年陸續會有更多中概股回歸，以募集資金、增加股份流通量。他提到，由於以往本港並不容許「同股不同權」架構企業上市，故企業只能選擇赴美國上市。自港交所一八年改革上市規則，隨着有關上市公司愈來愈多，市場對新經濟企業的估值及業務的熟悉及參與度已愈來愈高，將帶動更多新經濟企業在港上市。

羅兵咸永道預期，今年香港新股集資額或再度躋身全球三甲，總集資額達2,300億至2,600億元，當中包括有2至3隻集資百億元的大型新股，惟並不包括沙特阿美。

該行又指出，雖然環球地緣政治及經濟環境仍存不穩定性，例如英國脫歐、利率走勢及中美貿易摩擦等因素，不過受惠上市條例改革成功，對今年香港上市集資活動前景保持審慎樂觀。

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