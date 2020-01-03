美銀美林：美股高位欲墜　企業盈利難支持

外媒報道，美銀美林首席量化和股票策略師Savita Subramanian認為，目前美國股市感覺在高位搖搖欲墜，因為企業盈利低迷，無辦法為目前紀錄新高的股市提供支持。

她稱，美股標指3個月盈利修正率在12月錄得0.68，按月僅持平，並且低於長期平均的0.86%，反映企業盈利前景沒有改善。

Subramanian稱，「標指表現可根據該修正率的上升和下跌趨勢，而呈現出可預測的規率... 我們相信短期指標表示，市場今年可能開局不佳。」

美國企業的盈利持續疲弱。去年第三季，標指企業盈利按年下跌2.2%。The Earnings Scout的數據顯示，最近公佈業績的15家公司中，高達15間公司遭分析師下調了首季盈利預測，包括聯邦快遞(FedEx)、Nike、美光科技等。

Subramanian對今年標指目標為3,300點，較現水平潛在升幅為約2%。

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