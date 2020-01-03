美股收市：3大指數齊創新高　Apple突破300美元

中國央行降準，全球股市也隨之上揚，美國股市延續2019年的升勢，3大指數在今年首個交易日大幅上漲，收市齊創新高。

道指收報28,868點，升330點或1.16%；標指收報3,257點，升27點或0.84%；納指收報9,092點，升119點或1.33%，創去年10月11日以來最大單日升幅。

AmeriVet Securities公司美國利率主管Gregory Faranello表示，2020年國際股市開局穩健，去年的上漲動力仍在提振市場，但很難現象今年股市還能提供去年那麼高的回報。

事實上經濟數據也為美股升勢提供支持，美國勞工部宣布，截止12月28日當周美國首次申請失業救濟人數為22.2萬人，預期22萬人，前值為22.2萬人。

星級分析員、Loup Ventures合夥人芒斯特撐蘋果公司(Apple Inc.)是今年FAANG中的首選，合理值介乎350至400美元，而今年可望達到350美元的基本估值。Apple股價收報300.35美元，升2.28%，首次突破300美元的紀錄新高收市。

全球較寬鬆的貨幣政策利好銀行股表現，花旗股價收漲1.68%；摩根大通股價亦升1.21%。

市場關注中美將於1月15日簽署首階段貿易協議，有關利好因素為大市帶來支持。

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