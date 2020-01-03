中國金茂為青島項目提供不逾37億人民幣借款

該3幅地塊包括：位於山東青島市嶗山區的地塊，佔地面積65,176.9平方米，為住宅及商服用地，容積率範圍為大於等於4.0；位於市北區佔地面積123,164.3平方米的地塊，為住宅、商服、文化設施及體育用地，容積率範圍為1.5至3.5；位於李滄區佔地面積約204畝的地塊，屬商住及交通站場商業商務用地，預計規劃計容建築面積約為40萬平方米。

至於項目公司包括海璟永創置業、海璟雲創置業及海璟恒創置業。

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