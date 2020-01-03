中國金茂為青島項目提供不逾37億人民幣借款
2020年01月03日 07:27
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中國金茂(00817)公布，其間接全資附屬青島金茂與恒鑫合創的全資附屬(項目公司)簽訂合作借款協議，各方就山東青島3幅地塊的開發開展後續合作，青島金茂向項目公司提供總金額不超過約36.87億元人民幣的借款，按年利率10%計息。
該3幅地塊包括：位於山東青島市嶗山區的地塊，佔地面積65,176.9平方米，為住宅及商服用地，容積率範圍為大於等於4.0；位於市北區佔地面積123,164.3平方米的地塊，為住宅、商服、文化設施及體育用地，容積率範圍為1.5至3.5；位於李滄區佔地面積約204畝的地塊，屬商住及交通站場商業商務用地，預計規劃計容建築面積約為40萬平方米。
至於項目公司包括海璟永創置業、海璟雲創置業及海璟恒創置業。
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