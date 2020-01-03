【專家點評】溫傑：香港經濟藉區域合作打破局限

社會活動未止，經濟踏入衰退，市民生活已顯著受影響。筆者雖然主力從事投資分析，惟眼前困擾已非股價受壓多少，或恒指是升是跌。大家關心的，是未來香港發展與出路。

從經濟而言，香港作為外向型經濟體，正受多項負面因素衝擊。除近月的示威活動外，外圍經濟放緩及中美大博弈，都進一步加深經濟所受的壓力。常言道：「有危便有機」，深信只要成功把握機遇，待風雨過後，香港將能重拾活力。

香港第三季經濟增長按年跌2.9%，由於已是連續兩季負增長，反映正式踏入衰退。考慮到近期情況進一步惡化，第4季情況實難以樂觀。事實上，隨着經濟增長滑波，可以預期部分受困難的企業，特別是旅遊、零售、餐飲等行業，有可能於農曆新年後倒閉。當失業率上升，會令消費受壓，拖累經濟出現惡性循環。另一方面，上述提到的中美大博弈，其實牽涉多個範疇，貿易只為其一。

當然，更深層次的問題是，現時社會日趨分化。政府施政固然受影響，部分人更擔心中央會透過支持其他國內城市，以減少香港的重要性。針對此憂慮，筆者認為，雖然本港經濟規模佔中國的百分比已由93年的高位27%，回落至2017年的2.9%，但香港的價值不能單以經濟規模權重去評論。作為全球其中一個金融中心，香港在未來粵港澳大灣區(大灣區)發展可佔重要地位。

簡言之，中央政府積極發展大灣區，對區內9個市及2個特區均有利。區內總面積5.6萬平方公里，2018年底總人口逾7,000萬，市場規模大。通過深度融合，可產生協同效應。

誠然香港的經濟高速增長期已過，人口只有700萬，市場深度有限，但結合大灣區其他地方，可令市場規模擴闊，是未來發展的重要機遇。展望未來，區內人口及資金流動的限制有望逐步放寬，有利未來香港經濟。

香港青年總裁協會政策倡導委員會副主席、光大新鴻基財富管理策略師 溫傑

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