【市前重點睇】美匯升上96.8　金價高見1530美元

●美匯指數升上96.84，離岸人民幣(CNH)漲至6.9589，港匯高見7.7893，美元兌日圓報108.59，歐元跌至1.1173，英鎊低見1.3137。金價曾升穿1,530美元水平。布油處66.25美元，紐油見61.17美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指一度飆逾400點。

●美國勞工部宣布，截止12月28日當周美國首次申請失業救濟人數為22.2萬人，預期22萬人，前值為22.2萬人。

●美國10年期國債孳息率跌4.04點子，報1.8771厘。

●港股ADR指數收報28,780點，升236點。

●即月恒生指數夜期收報28,822點，升216點，高水278點，成交20,575張。

●紐約期油收報每桶61.18美元，升0.12美元或0.2%；布蘭特期油收報每桶66.25美元，升0.25美元或0.38%。

●紐約期金收報每安士1,528.1美元，升5美元或0.3%，創自去年9月24日以來收市新高，並連升7日。

●歐元區IHS Markit的製造業活動指標由去年11月的46.9，跌至12月的46.3，為連續11個月低於50的盛衰分界線，暗示製造業持續萎縮。

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