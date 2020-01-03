【市前重點睇】美匯升上96.8 金價高見1530美元
2020年01月03日 07:36
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●美匯指數升上96.84，離岸人民幣(CNH)漲至6.9589，港匯高見7.7893，美元兌日圓報108.59，歐元跌至1.1173，英鎊低見1.3137。金價曾升穿1,530美元水平。布油處66.25美元，紐油見61.17美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指一度飆逾400點。
●美股收市齊創新高。道指收報28,868點，升330點或1.16%；標指收報3,257點，升27點或0.84%；納指收報9,092點，升119點或1.33%，創去年10月11日以來最大單日升幅。https://bit.ly/37ByIr7
●美國勞工部宣布，截止12月28日當周美國首次申請失業救濟人數為22.2萬人，預期22萬人，前值為22.2萬人。
●美國10年期國債孳息率跌4.04點子，報1.8771厘。
●港股ADR指數收報28,780點，升236點。
●即月恒生指數夜期收報28,822點，升216點，高水278點，成交20,575張。
●紐約期油收報每桶61.18美元，升0.12美元或0.2%；布蘭特期油收報每桶66.25美元，升0.25美元或0.38%。
●紐約期金收報每安士1,528.1美元，升5美元或0.3%，創自去年9月24日以來收市新高，並連升7日。
●英國富時100指數收報7,604點，升61點或0.82%；法國CAC指數收報6,041點，升63點或1.06%；德國DAX指數收報13,385點，升136點或1.03%。https://bit.ly/2Qii5KV
●歐元區IHS Markit的製造業活動指標由去年11月的46.9，跌至12月的46.3，為連續11個月低於50的盛衰分界線，暗示製造業持續萎縮。
●港交所力吸美上市中資股。https://bit.ly/2sGPndU
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