【股民熱話】3大理由港股逢高減磅過春節？

港股在2020年首個交易日高開，主要是中國人民銀行在元旦日派新年禮物宣布降準，料向市場放水八千億元人民幣。到底刻下投資者應如何制訂策略？

筆者認為，今轉恒指升穿28,400點，走勢確是比預期好，惟成交上又未算太突出，向上29,000點阻力頗大。即使月內中美真的簽訂首階段貿易協議，由於市場已消化預期一段時間，故未必就能令港股再向上突破。

其次是，觀乎美股道指市盈率已經去到21倍，在經濟面臨下行壓力之下，美股開始有高處不勝寒之象，短期調整只是時間問題，必須提防中美簽署貿易協議之際，正是美股好消息出貨之時。

此外，中國今次降準，主要應付年關市場流動性緊張，協助企業融資過年關，但不會放寬樓市調控。雖然周四(2日)滬深股市做好，但能否持續成疑，畢竟當前中國經濟下行壓力大，今年開放金融業，對國企而言是一個大挑戰，若然經濟下行而任由資金推升股市向上，亦不見得是好事，市況隨時大逆轉的風險正在增加，故在去年的升幅基礎下，時值年初高位再加大注碼，的確值得三思。

整體而言，雖然短期港股升幅未必太多，但調整的幅度亦未必會太大，始終外圍市況主導行情，除非美股大冧或A股大回，否則港股都係跟大隊走，但外圍升，港股升幅會跑輸；外圍跌，港股跌幅亦會較外圍大，這點可以留意。

短線若未有貨在手，追貨宜審慎；若持貨帳面已有不俗利潤，逢高減持鎖定利潤，等春節後再戰，確是相對穩陣之舉。

東方產經專欄作者 HS哥

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