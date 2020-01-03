中國秦發擬收購兩間印尼採礦公司各7成股權

該兩間公司分別擁有位於印尼南加里曼丹省哥打巴魯縣Kelumpang Utara及Sungai Durian之煤礦之採礦經營許可證。

公司認為，建議收購該等新採礦公司之股權及投資於該等新採礦公司，讓PT Qinfa Mining有機會以相當低成本獲得上述的採礦經營許可證，原因是相關煤礦位置偏遠且未開發。倘於完成盡職審查後，煤礦A及或煤礦B之蘊藏煤炭資源被證實為資源豐富，每份採礦經營許可證有潛力被開發為龐大產量之先進地下煤礦。

此外，公司自2019年起一直積極在印尼尋找潛在投資商機。該等協議綱領下之建議交易將使公司能夠出口成熟之勘探技術並將之擴展至海外市場。倘建議交易被證實為成功，公司之採礦專業知識與印尼之天然資源應發揮協同效益以支持集團日後之發展。

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