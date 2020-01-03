【專家點評】管泓姿：數據強政策鬆　有利資金流向股市

隨着近日內地降準，經濟回暖(中國官方PMI連續兩個月高於50這個盛衰分界線)、內地二手樓價增速繼續回落，加上中央高度重視資本市場發展，相信今年上半年環境傾向「數據強、政策鬆」，有望吸引更多資金流向股市。

此外，新修訂的《證券法》今年3月1日施行，推進註冊制，加強了信息披露和投資者保護，奠定中國資本市場的新里程碑，憧憬外資流入成為重大利好因素。

市場人士普遍總結出三大投資主題，分別是5G概念股、內需股及新興經濟龍頭股。在中美貿易戰中，反而加速主攻內需市場的企業發展機會，內地各行業品牌迅速成長。投資者可以部署行業覆蓋範圍較大的A股ETF，如華夏滬深300指數ETF，以及新興經濟元素更重的MSCI中國A股國際通指數ETF(03197）。

外資持續加倉中國債券

2020年看好美股 高位宜先行對沖

華夏基金(香港)業務拓展部副總裁 管泓姿

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