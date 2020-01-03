【專家點評】管泓姿：數據強政策鬆 有利資金流向股市
2020年01月03日 09:00
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外電數據顯示，2019年12月份單月有強勁資金流入A股相關ETF，單是華夏滬深300指數ETF(03188)已錄得19億人民幣的新資金流入。
隨着近日內地降準，經濟回暖(中國官方PMI連續兩個月高於50這個盛衰分界線)、內地二手樓價增速繼續回落，加上中央高度重視資本市場發展，相信今年上半年環境傾向「數據強、政策鬆」，有望吸引更多資金流向股市。
此外，新修訂的《證券法》今年3月1日施行，推進註冊制，加強了信息披露和投資者保護，奠定中國資本市場的新里程碑，憧憬外資流入成為重大利好因素。
市場人士普遍總結出三大投資主題，分別是5G概念股、內需股及新興經濟龍頭股。在中美貿易戰中，反而加速主攻內需市場的企業發展機會，內地各行業品牌迅速成長。投資者可以部署行業覆蓋範圍較大的A股ETF，如華夏滬深300指數ETF，以及新興經濟元素更重的MSCI中國A股國際通指數ETF(03197）。
外資持續加倉中國債券
外匯交易中心數據顯示，2019年入市的境外投資者數量已達到2,518家，持在岸中國債總規模達到2.2萬億元。隨着資金追求穩守收益，中國國債收益率對美債/歐債收益率的利差仍屬較高，有利資金持續流入人民幣資產，預計本年人民幣將趨向穩定。投資者可以簡便利用ETF進行相關部署如華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF(02813)、(82813)。
2020年看好美股 高位宜先行對沖
美股在12月經歷強勁的反彈，由於年終樂觀，主要股指上周創下歷史新高，帶動華夏Direxion納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品(07261)2019年累計約79%升幅！由於股市在12月的攀升速度超乎預期，市場擔心接下來將見到8至15%的健康調整。但展望2020年預期美股仍將呈成長態勢。投資者可以部署華夏Direxion納斯達克100指數每日反向(-2x)產品(07522)及每日反向(-1x)產品(07331)進行對沖高位回調的風險。
華夏基金(香港)業務拓展部副總裁 管泓姿
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