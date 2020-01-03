【專家點評】陳汝銘：原生態受惠原奶價格上升

原生態牧業(1431)為內地領先乳牛畜牧公司，從事牛奶生產及銷售。集團在黑龍江省及吉林省分別設有6個及1個牧場，各個牧場的實際規模可容納介乎6,000頭至18,000頭乳牛，7個牧場的佔地面積合共約為590萬平方米。

早前集團公佈截至6月底止中期業績，期內收入6.57億元人民幣(下同)，按年增加22%。原料奶總銷量為164,438噸，同比增長約17.9%。集團通過調整飼餵配方來降低部分飼料價格上漲帶來的成本上升，有效控制生產成本，提高銷售業績。在毛利增加下，錄得股東應佔溢利3,384萬元，2018年同期則虧損5,334萬元；每股盈利0.007元，不派中期息。

國家政策為奶業提供了強而有力的支援，實施奶業振興行動，加強優質奶源基地建設和升級改造，預期原奶價進入上行週期，奶牛養殖企業將受惠。市場資料顯示，2019年原奶繼續供不應求，奶價上漲動力仍強。而集團期內原料奶平均售價為每噸人民幣3,997元，較去年同期每噸3,846元有所上升，相信原奶價格升勢將能延續。建議可以在0.29元附近吸納，目標0.4元，如失守0.25元則先行止蝕。

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