港交所漲3%　三桶油受捧

港股早段曾一度逼近29,000點，最多抽升339點或1.19%，高見28,883點，其後升幅收窄至不足百點，恒生指數最新僅升53點，報28,597點；國企指數微升3點，報11,424點。主板暫時成交逾380億港元。

重磅股繼續支持大市，受惠市場預期更多中概股陸續回歸香港掛牌，香港交易所升幅擴大至近3%，報268元；友邦升1%；騰訊衝上390元後，最新升0.6%至385元；中國平安升0.8%。

油價上升，三桶油發力。中國石油化工、中國海洋石油及中國石油均升逾1.5%。

賭股捱沽，銀河娛樂及金沙中國分別跌2.5%及1.2%。

【09:21】【港股開市】恒指續創逾5個月高位 騰訊漲近2%

港股延續外圍升勢，恒生指數重上28,800點水平，高開284點或1%，報28,828點，續見逾5個月高位。國企指數亦高開103點或0.9%，報11,424點。主板暫時成交18億港元。

重磅股中，友邦高開近3%，報87.2元；騰訊升1.5%至388元；香港交易所升1.3%見264元；建設銀行升0.4%；中國人壽升1.3%；中國移動升0.08%；滙豐控股暫無升跌。

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