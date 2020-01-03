【專家點評】鄧建初：香港金融保領先優勢

由鐘擺理論加上全球民粹傳染病、內外多個人為因素夾雜，演變而成去年以來的香港政治運動。筆者認為，這場亂局高峰期料已過去，但偶發性零星騒動仍會不時發生，短期影響內地客來港意欲。

亂局對本地經濟影響至深，較之2003年沙士期間有過之而無不及。鑑於營商困難，未來出現大量小型企業倒閉潮是可預期的，而連鎖店因為大財團財力雄厚，本地市場佔整體業務不太多，仍可生存下去。到現時為止，金融市場所受影響不如想像般大，原因是本港為國際金融中心，上市公司囊括內地、國際及本地企業，尤其前者已佔恒生指數成分比逾半。

因此得出結論是，本地經濟仍差，但股票市場應會追趕美股的升幅，筆者對未來的恒生指數抱樂觀態度，衝破歷史高位不是幻想。

回顧中國在1989年之後的發展，或可帶來一些啟示。香港的未來，未必那麼悲觀。一場超級暴亂，正好把香港埋藏了一段長時間的深層次矛盾一次過暴露出來，在衝擊之後人人必定會反思。政府一定會硏究並推出一些措施來解決，而香港有識之士也會紛紛獻策。

筆者認為，在風雨中經得起考驗的才是香港所需要的，而金融市場在今次亂局中表現最為優秀，可以肯定的是香港在全球的金融中心位置仍備受重視，暫時仍能處於領先優勢。

澳門靠賭業、美國靠高科技，日本定位包裝設計中心，英國教育最吸引，而香港金融中心應繼續發揚光大，研究創新的投資產品，吸引更多外來投資者，成立金融學院，專門訓練金融科技專才，環繞金融市場產生的周邊行業再去發展。

資深獨立股評家 鄧建初

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