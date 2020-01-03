港股格局：黃國英料恒指29000點遇阻力

美股收市再度破頂，在美股帶動下，港股開市升近300點。豐盛金融資產管理董事黃國英表示，預計美股在短期內將有所調整，恒指29,000點亦有阻力。

他表示，美股持續強勢，主要是因為市場氣氛向好，投資者資金主要集中在大型科技股，如蘋果公司(Apple)及亞馬遜(Amazon)，支撐指數高位。但由於美股在周四升得比之前急，預計短期內將會有所調整，不會持續破頂。

在眾多板塊當中，他最看好高增長的內房股。但他提醒投資者不要過於急進，應待港股稍為回落再作部署。

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