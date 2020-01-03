港股格局：黃國英料恒指29000點遇阻力
2020年01月03日 09:32
東網電視更多新聞短片
美股收市再度破頂，在美股帶動下，港股開市升近300點。豐盛金融資產管理董事黃國英表示，預計美股在短期內將有所調整，恒指29,000點亦有阻力。
他表示，美股持續強勢，主要是因為市場氣氛向好，投資者資金主要集中在大型科技股，如蘋果公司(Apple)及亞馬遜(Amazon)，支撐指數高位。但由於美股在周四升得比之前急，預計短期內將會有所調整，不會持續破頂。
他預計，恒指的短期關口會在29,000點。由於之前較強勢的股票，例如海螺水泥(00914)亦開始回落，他建議投資者可以先沽部分股票以獲利，並繼續持有較穩健的股票，但暫時不要再加倉。
在眾多板塊當中，他最看好高增長的內房股。但他提醒投資者不要過於急進，應待港股稍為回落再作部署。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。