【專家點評】林嘉麒：港企宜積極拓展內地及東盟市場

香港亂局由去年6月持續至今，對經濟活動的打擊更大。現時香港本地生產總值(GDP)主要依靠四大行業，依次序為貿易及物流、金融服務、專業服務及其他工商業支援服務、旅遊業等。去年GDP的組成以私人消費佔比最高，達68.3%，可見私人消費活動最能影響香港整體經濟表現。

在交通受阻下，貿易及物流行業影響較大，日常生活亦大受影響。旅客人數大減，商場提早結束營業等，成為社會新常態。私人消費活動受阻，香港經濟動力出現結構性影響。零售業及飲食業面對昂貴租金，生意額大減。在缺乏流動資金下，店舖結業潮將會出現，失業率亦上升，最後陷入私人消費下降的惡性循環。

要穩定香港經濟，先要刺激本地私人消費意欲。社會事件影響旅客訪港，短期內亂局難平，訪客人數回升機會不大。惟香港本地居民仍有一定購買力，現時主要受交通問題及店舖營業時間影響，令日常生活消費被限制。因此，社會秩序回復正常，外出消費活動增加，是政府的當務之急。政府亦應減輕零售業的租金負擔，紓緩經營壓力；同時為消費者提供消費補貼，透過刺激私人消費以提升整體生產總值。

除此以外，政府亦可考慮激活閒置人力資源，釋放更多勞動力。現時部分打工一族的工作時間因示威活動而縮短，繼而令工資下降。政府可增加臨時職位，包括兼職、家中工作等，容許員工彈性上班，以確保市民收入穩定和保持購買力。

企業方面，社會事件令國際性貿易展覽及會議受影響，本地企業與外資的經貿接觸減少，公司訂單數量下降。政府可以協助中小企積極參與本港以外的經貿活動以減低在本港的影響，例如開拓內地和東盟市場。

宏匯資產管理董事及投資總監 林嘉麒

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