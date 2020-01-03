美軍空襲巴格達機場！布油飆近4%　金價升破1540美元

波斯灣局勢一觸即發，油價及金價在亞洲時段急飆。主要反映國際價格的布蘭特期油最新報68.75美元，升3.77%；紐約期油每桶報63.41美元，升3.64%。

避險資產價格應聲衝高，現貨黃金曾升破每安士1,540美元，最新報1,538美元，仍升0.61%。美元兌日圓亦轉弱，一度跌至108關，目前企108.08，跌0.45%。

據悉，伊拉克巴格達國際機場周五(3日)遭火箭襲擊，造成8人死亡，據報死者包括伊朗革命衞隊精銳部隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)及什葉派民兵「人民動員」(PMF)副指揮官穆漢迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)；美國承認攻擊巴格達兩處與伊朗相關的目標。

－－－－－－