港股格局：散戶對大市有信心 料衝破30000點
2020年01月03日 10:19
東網電視更多新聞短片
陳志強
恒指周五早上由升轉跌，由逾28,800點跌至28,500點水平。港股單日轉向，但散戶仍對大市有信心，料恒指可挑戰30,000點。
荃灣股神陳志強話：「應該係有啲睇淡個市嘅散戶沽貨，所以先稍為跌少少，29,000點係有啲壓力，不過經過拉鋸之後都會升到30,000點。我對個市非常有信心，有80%資金都係股票，手持20%現金。早排買入咗中國生物製藥(01177)，賺緊錢，所以都唔諗住放。就算恒指跌少少，我有做足功課，所以都唔擔心。」
散戶Patrick話：「早排買咗中國鐵塔(00788)、香港中華煤氣(00003)同阿里巴巴(09988)，加埋都投資咗8萬左右。恒指今日早日轉向，斬獲少咗但都無蝕錢。我對港股今年都有信心，如果企得穩28,400點，相信29,000點都唔難衝破，都有機會挑戰30,000點。」
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。