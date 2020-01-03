港股格局：姚浩然料恒指有望挑戰兩萬九阻力

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美國三大指數齊創歷史新高，市場憧憬中美有望在本月中簽署首階段貿易協議，加上內地元旦日宣布降準，市場對其經濟前景有良好預期。港股近期保持強勢，除了外圍向好外，人民幣持續偏強，對中資股份有利，帶動資金流入重磅股份，加上內地融資融券有接近一萬億元人民幣，A股動力增強。走勢上，恒指升穿250天線及28,000點後，技術上出現突破，只要守穩兩萬八關口，有望挑戰去年7月高位阻力約29,000點水平，應留意會否一觸及該水平出現較大阻力。

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