港股格局：姚浩然料恒指有望挑戰兩萬九阻力
2020年01月03日 10:22
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美國三大指數齊創歷史新高，市場憧憬中美有望在本月中簽署首階段貿易協議，加上內地元旦日宣布降準，市場對其經濟前景有良好預期。港股近期保持強勢，除了外圍向好外，人民幣持續偏強，對中資股份有利，帶動資金流入重磅股份，加上內地融資融券有接近一萬億元人民幣，A股動力增強。走勢上，恒指升穿250天線及28,000點後，技術上出現突破，只要守穩兩萬八關口，有望挑戰去年7月高位阻力約29,000點水平，應留意會否一觸及該水平出現較大阻力。
內房股過去一兩星期累積一定升幅，姚認為，主要由於今年利率有下調空間，加上內地發展商去年銷售表現不俗，市場憧憬今年可維持強勢。股份方面，他建議可留意走勢較好的融創中國(01918)，該股槓桿較高，當市場看好內房股時，股價爆發性亦會較大。另外，業務集中在大灣區，或者銷售金額在1,000多億水平的內房股，增長動力較大，亦值得留意。整體而言，內房股首季仍值得看高一線，除非配股活動突然轉趨活躍，集資金額較大，屆時才要小心啲。
另外，姚浩然又指，5G概念股為今年主要投資主題，包括手機製造股、設備股或晶片股三大範疇，當中他看好晶片股，主要由於5G換機潮有望帶動晶片需求。在華為事件後，相信手機設備商將會轉用國產晶片，以減少依賴海外晶片，為內地晶片商帶來額外商機。他看好中芯國際(00981)，第4季銷售指引不俗，但毋須急於高追，可待回調至12元邊再作吸納，中線目標上望14元或14.5元，止蝕位則在11.2元水平。
至於手機設備股，他則偏好舜宇光學(02382)，但其估值唔平，加上對毛利率能否提升有保留，走勢亦相當波動，短炒無妨，但應嚴守止蝕，可在133至135水平買入，上望150元水平，跌穿125元水平止蝕。
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