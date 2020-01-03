【瑞銀推介】港交所大陽燭破4個月高位 資金追CALL
2020年01月03日 10:27
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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：隨着恒指升穿28,500點，多隻落後藍籌亦紛紛起動，早前本欄提及的中國平安亦處於待變三角形走勢的末端，留意會否突破並如騰訊控股般出現單邊走勢。
2020年首個交易日平保以陽燭重上93港元並以接近全日高位收巿，逼近三角形下降軌位置，且看後巿能否突破並展開追落後升勢。長期CALL或牛證精選：平保認購證(21787)，2020年9月到期；牛證(63379)，收回價88元。若向下突破，平保淡倉選擇：熊證(65151)，收回價100元。
另外香港交易所受惠更多中概股會來香港作第二上巿的消息刺激，股價於2020年首個交易日抽升近3%並重上260元創逾4個月高位。根據交易紀錄顯示，周四(2日)午後港交所突破時，資金追入一隻高槓桿CALL輪(22180)，此證屬貼價、短期選擇，若正股短線繼續強勢，22180理應有不俗的爆炸力。較保守的投資者或作中線部署，則可考慮中長期的CALL輪(13079)：
港交所認購證22180，行使價265.2元，2020年2月到期，有效槓桿約16倍。認購證13079，行使價280.2元，2020年6月到期，有效槓桿約9.2倍。
相反，若看淡則可考慮港交所認沽證(24080)，行使價240.68元，2020年2月到期，有效槓桿約20倍。
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